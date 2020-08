Elezioni Usa, l’ultimo nemico dei Trump? La Barbie candidata. Il figlio su Twitter: «Imbrogliona quindi dem» (Di sabato 1 agosto 2020) Sospeso per 12 ore da Twitter per aver diffuso false notizie sul Coronavirus, Donald Trump Jr ha fatto un ritorno in “grande stile”. A fare infuriare il figlio del presidente americano è stata l’ultima collezione Barbie presentata da Mattel: «The 2020 Campagina Team». «La Barbie elettrice deve essere una democratica perché anche se sulla maglia ha l’adesivo “ho votato” – dato solo al seggio – ha ancora la scheda elettorale in mano». July 29, 2020 La collezione per la campagna presidenziale 2020 è parte di una collaborazione tra Barbie e «She Should Run», un’organizzazione no-profit che ospita programmi ed eventi che incoraggiano le donne a candidarsi e seguire una ... Leggi su open.online

CottarelliCPI : Lo stesso giorno in cui il PIL degli Usa cade del 33% annualizzato nel Q2 Trump si chiede se sia il caso di rinviar… - MediasetTgcom24 : Usa 2020, Trump pensa al rinvio elezioni per 'rischio brogli' - matteorenzi : Un governo sovranista non avrebbe ottenuto gli stessi risultati. Se ci fossero stati Salvini-Meloni racconteremmo u… - Mansfra1 : @agambella Teoricamente dovrebbe essere interesse prioritario russo avere il controllo di quelle aree per mettere i… - AndreaLompio53 : Il corrotto fascista fluo si è appena giocato le #elezioni: ora vedremo ogni ragazzino americano registrarsi per… -