Elezioni in Puglia | Conte si appella a opposizioni Centrodestra | richiesta conversione decreto è grave

Giuseppe Conte chiede a maggioranza e opposizioni di convertire all'unanimità il decreto che impone la doppia preferenza di genere alle Elezioni regionali pugliesi. Ma il Centrodestra risponde con una nota congiunta dei tre leader per denunciare il "precedente pericoloso" costituito dal decreto come "ingerenza politico-elettorale" e addirittura "incidente istituzionale finalizzato a far saltare le Elezioni", chiedendo che il Quirinale "vigili".In un intervento su Facebook, il presidente del Consiglio afferma: "Oggi abbiamo scritto una nuova pagina nella storia italiana dei diritti politici e, in particolare, dei diritti delle donne. Per la prima volta il Governo è intervenuto per adottare un decreto-legge ...

Il Cdm, spiegano fonti ministeriali, ha affidato ad un commissario straordinario il rispetto delle norme sulla parità di genere per le prossime elezioni regionali in Puglia. Il commissario sarà il pre ...

Puglia, Cdm alle 16 per decreto su doppia preferenza

Roma, 31 lug. (askanews) - Il governo interverrà con un decreto per introdurre la dopppia preferenza alle elezioni regionali della Puglia, dopo che il consiglio regionale non ha legiferato. Il Consigl ...

Il Cdm, spiegano fonti ministeriali, ha affidato ad un commissario straordinario il rispetto delle norme sulla parità di genere per le prossime elezioni regionali in Puglia. Il commissario sarà il pre ...