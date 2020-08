Elettra Lamborghini si accovaccia. Il risultato? Incontenibile: fuori tutto, il seno al suo "massimo" | Guarda (Di sabato 1 agosto 2020) Musica e il resto scompare, cantava la mitica Elettra Lamborghini all'ultimo festival di Sanremo. Ma certe cose, in verità, è davvero impossibile farle scomparire. Per esempio le forme, esageratissime, dell'ereditiera più seguita d'Italia. Già, perché tra le stories pubblicate su Instagram da Elettra, ecco che fa capolino una fotografia che balza immediatamente all'occhio. Nel bel mezzo di alcune prove, ecco che la Lamborghini si accovaccia e Guarda dritta in camera con un broncio sul viso. E con la complicità della posizione e della t-shirt gialla assai scollata, ecco che viene fuori lo scatto che potete vedere qui sotto: forme letteralmente incontenibili. Leggi su liberoquotidiano

PaluzzoM : L'11 Agosto molto probabilmente andrò a vedere Elettra Lamborghini ?????????????????? Non vedo l'ora ???? - aleterla : Guardare le stories di Elettra Lamborghini è una esperienza metafisica. - FreCOBHC : RT @F1Carcarla: C'è un meccanico Redbull che sta twerkando meglio di Elettra Lamborghini #F1 #BritishGP - Saetta_McQueen : RT @F1Carcarla: C'è un meccanico Redbull che sta twerkando meglio di Elettra Lamborghini #F1 #BritishGP - swendgame13 : Stamattina Elettra Lamborghini mi spezza???????? -

Ultime Notizie dalla rete : Elettra Lamborghini Elettra Lamborghini e Afrojack: il matrimonio il 6 settembre in diretta tv Corriere della Sera Fred De Palma: età altezza, fidanzata, bio, canzoni Battiti Live

Fred De Palma è un rapper e cantante italiano, in attività dal 2007. È uno dei protagonisti del programma “Vodafone Battiti Live 2020”, l’evento musicale estivo promosso da radioNorba e Telenorba in o ...

Salento, ressa al concerto di Bob Sinclar: scatta l'esposto ai pm. Ma la prefetta: "Regole rispettate"

ll Codacons è di nuovo sul piede di guerra: dopo l'esibizione di Bob Sinclar il 30 luglio alla discoteca Praja di Gallipoli, l'associazione per la difesa dei diritti dei consumatori annuncia l'intenzi ...

Fred De Palma è un rapper e cantante italiano, in attività dal 2007. È uno dei protagonisti del programma “Vodafone Battiti Live 2020”, l’evento musicale estivo promosso da radioNorba e Telenorba in o ...ll Codacons è di nuovo sul piede di guerra: dopo l'esibizione di Bob Sinclar il 30 luglio alla discoteca Praja di Gallipoli, l'associazione per la difesa dei diritti dei consumatori annuncia l'intenzi ...