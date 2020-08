Elena morta in moto per le buche di Roma: vince la mamma, perde la Raggi (Di sabato 1 agosto 2020) Morte di Elena Aubry: tre dipendenti comunali accusati di omicidio stradale, altri tre sono privati. “Ci voleva il morto per rifare la strada: mia figlia”. Cambia l’accusa: da omicidio colposo a omicidio stradale. Ma non cambia solo l’entità della condanna che potrebbe essere inflitta agli accusati: cambia proprio la sostanza di tutto. Di fatto viene confermata la colpa di chi ha lasciato in degrado per anni una strada di Roma che poi ha causato la tragica fine di Elena Aubry. Oggi quel tratto di Via Ostiense è stato rifatto: come dice amareggiata Graziella Viviano – madre della giovane studentessa di Roma che perse la vita il 7 maggio 2018 – ci voleva la tragedia. La ragazza perse il controllo della sua moto che andò a ... Leggi su chenews

Ultime Notizie dalla rete : Elena morta Empoli, la lettera della classe del liceo per Elena, morta a 16 anni La Repubblica Firenze.it Elena Aubry, chiusa l’inchiesta L’accusa ora è di omicidio stradale

Omicidio stradale perché, a causa dell’insufficiente manutenzione di via Ostiense vicino al chilometro 25,5, non è stata tutelata la sicurezza di ciclisti, automobilisti e centauri. Carenze che il 6 m ...

