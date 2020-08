E se Trump perdesse? E se Trump non accettasse l’esito del voto? (Di sabato 1 agosto 2020) Mancano meno di 100 giorni alle elezioni presidenziali, e le ultime parole di Trump dovrebbero farci riflettere. E se Trump perdesse e non accettasse l’esito del voto? E se Trump perdesse? Mancano meno di 100 giorni alle presidenziali USA 2020, e le ultime parole di Trump dovrebbero farci fermare e ragionare. In un’intervista, il Presidente … Leggi su periodicodaily

gemmatellerjr : @giopank @realDonaldTrump ma se #biden perdesse? che si fa? #trump - OrioliPaolo : Ci siamo ridotti a questo, a non dare per scontato che le agenzie federali non interverrebbero nelle città se… - OsservatorioRus : L’invito è stato poi cancellato, dopo che, a detta di Ramzan, i servizi segreti ucraini lo hanno informato che Pomp… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump perdesse Il risiko di Trump e il ballo del Cremlino AGI - Agenzia Italia Economia a picco, sondaggi e Covid. Trump alle corde: “Rimandiamo il voto”

DALL’INVIATO A NEW YORK. I peggiori incubi si stanno materializzando. Non solo perché nel secondo trimestre dell’anno il Pil americano è precipitato, ma soprattutto perché poco dopo la pubblicazione d ...

Basta, ce ne andiamo!

Se perdesse le elezioni, l'ordine verrebbe annullato, se Trump vincesse, sarebbe - mentre cresce la potenza dell'alleanza tra la Cina e la Russia - un'altra picconata ai pilastri dell'Occidente. "Non ...

DALL’INVIATO A NEW YORK. I peggiori incubi si stanno materializzando. Non solo perché nel secondo trimestre dell’anno il Pil americano è precipitato, ma soprattutto perché poco dopo la pubblicazione d ...Se perdesse le elezioni, l'ordine verrebbe annullato, se Trump vincesse, sarebbe - mentre cresce la potenza dell'alleanza tra la Cina e la Russia - un'altra picconata ai pilastri dell'Occidente. "Non ...