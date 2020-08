È morto Buddy: il pastore tedesco di 7 anni era risultato positivo al coronavirus assieme al suo padrone (Di sabato 1 agosto 2020) Buddy, un pastore tedesco di 7 anni che viveva a Staten Island a New York, potrebbe diventare il primo cane morto a causa del coronavirus. A riportare il decesso del povero cagnolone è il National Geographic che pubblica la storia di Buddy attraverso il ricordo dei suoi familiari: Robert Mahoney e sua moglie Allison. Lo scorso aprile il cane aveva improvvisamente manifestato difficoltà a respirare e aveva perso peso. Contemporaneamente Robert era risultato positivo al Sars-CoV-2. Buddy è stato intanto sottoposto a sei settimane di antibiotico ma senza segni di miglioramento. Per questo il veterinario lo ha fatto sottoporre al test per il coronavirus al quale è ... Leggi su ilfattoquotidiano

LaStampa : E’ morto Buddy, il primo cane positivo al coronavirus negli Stati Uniti. I veterinari: “Era malato di cancro'… - fanpage : Buddy aveva 7 anni ?? Morto il primo cane positivo al #coronavirus. - breathediair : RT @CesareSacchetti: Prima i media scrivevano che dei malati terminali sono morti di Covid. Ora ecco il cane Buddy morto positivo al Covid.… - valentinacara9 : RT @CesareSacchetti: Prima i media scrivevano che dei malati terminali sono morti di Covid. Ora ecco il cane Buddy morto positivo al Covid.… - lmasculolegato : RT @CesareSacchetti: Prima i media scrivevano che dei malati terminali sono morti di Covid. Ora ecco il cane Buddy morto positivo al Covid.… -