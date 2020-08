“È il momento di dirvelo…”. Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso: la prima foto dopo Temptation Island (Di sabato 1 agosto 2020) Quella formata da Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro, mai fuori dalle righe e rispettosi del loro amore, è stata la coppia più bella dell’ultima edizione di Temptation Island. dopo un primo momento di rabbia da parte dell’ex calciatore, il falò di confronto è andato liscio come l’olio e i due sono usciti più innamorati che mai. Lorenzo e Manila si sono avvicinati e Filippo Bisciglia non ha avuto nemmeno il tempo di fare la domanda di rito. Infatti i due erano già perduti in un lungo bacio. “Io questa donna me la sposo” ha detto Lorenzo Amoruso “Adoro lei, adoro i suoi bambini. So che hai sofferto tanto ma mi ... Leggi su caffeinamagazine

BrunoGiannarel1 : RT @MiyakeEau: Questi tre splendidi cuccioli vi augurano buongiorno??La loro storia è qui a lato.Non devo dirvelo io quanto sono belli??????lo… - MiyakeEau : Questi tre splendidi cuccioli vi augurano buongiorno??La loro storia è qui a lato.Non devo dirvelo io quanto sono be… - P3TITCHOI : ragazzi è giunto il momento di dirvi la verità, jin non voleva dirvelo ma non ha più senso mentire, io e lui siamo… - ichanoeyscopano : dopo una lunga pausa di riflessione è il momento di dirvelo.... lascio twitter, mi mancherete e soprattutto mi manc… - dckrstr1729 : @ichanoeyscopano Dopo una lunga pausa di riflessione è il momento di dirvelo.... Lascio twitter, mi mamcherete e so… -

Ultime Notizie dalla rete : momento dirvelo…”