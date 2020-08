Due operai morti a Pordenone e Bologna dopo ore di lavoro sotto il sole: avevano 35 e 53 anni (Di sabato 1 agosto 2020) Due operai morti a Pordenone e Bologna dopo ore di lavoro sotto il sole. Un operaio di 35 anni è morto giovedì sera dopo essere stato colto da malore al termine di una giornata di lavoro in un cantiere a Rivarotta. Aveva iniziato a lavorare nel cantiere alle 7.30 e poi nel pomeriggio si è sentito male. Il cordoglio della presidente della commissione lavoro della Camera, Debora Serracchiani: “Estate terribile per il mondo del lavoro in Friuli Venezia Giulia”. Un altro operaio trovato morto a Bologna, probabilmente ucciso da un colpo di calore. Due operaio ... Leggi su limemagazine.eu

