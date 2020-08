Donald Trump ha detto di voler vietare TikTok negli Stati Uniti (Di sabato 1 agosto 2020) Venerdì in un incontro con i giornalisti, il presidente statunitense Donald Trump ha detto di stare valutando di vietare il social network cinese TikTok: un’ipotesi che si sta discutendo, ha aggiunto Trump, è quella di vietare l’accesso all’app negli Stati Leggi su ilpost

Ultime Notizie dalla rete : Donald Trump La retromarcia di Donald Trump: "Non voglio posticipare le elezioni" L'HuffPost Trump: «Potremmo mettere al bando Tik Tok, ci sono un paio di opzioni sul tavolo»

Trump valuta la stretta su TikTok. E spunta Microsoft…

Trump annuncia una mossa contro la cinese TikTok: divieto e obbligo a vendere le ipotesi sul tavolo. Si fa avanti Microsoft che valuta una mossa che potrebbe ridisegnare il panorama dei social (ma c'è ...

