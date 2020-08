Don Fabio Salerno nuovo segretario del Papa (Di sabato 1 agosto 2020) ANSA, - CITTA DEL VATICANO, 01 AGO - "Papa Francesco ha chiamato come suo segretario personale don Fabio Salerno, attualmente impiegato presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria ... Leggi su corrieredellosport

CITTA DEL VATICANO - "Papa Francesco ha chiamato come suo segretario personale don Fabio Salerno, attualmente impiegato presso la Sezione per i Rapporti con gli Stati della Segreteria di Stato", rifer ...