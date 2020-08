Distanziamento passeggeri treni: capienza torna al 100%, cosa cambia (Di sabato 1 agosto 2020) Distanziamento passeggeri treni – Niente più sedili vuoti nei vagoni di trenitalia e Italia, tutti i convogli ad alta velocità potranno tornare alla capienza piena. Preoccupazione tra gli esperti mentre l’indice di contagiosità (Rt) torna prossimo a quota 1.Segui Termometro Politico su Google News Distanziamento passeggeri treni: si torna a capienza piena Niente più sedili vuoti nei vagoni di trenitalia e Italo, non si dovrà stare distanti almeno un metro neanche in Lombardia (da oggi sabato 1 agosto 2020 ad almeno il 10 settembre). Secondo le due compagnie di trasporto su rotaie, infatti, ormai sarebbero state ... Leggi su termometropolitico

alcinx : RT @LaStampa: Possono usare i sedili “faccia a faccia” solo i familiari e i passeggeri devono dichiarare l’assenza di sintomi con un’autoce… - an12frnc : Sono preoccupata perche' togliere il distanziamento tra i passeggeri? Molto perplessa #trenitalia - LaStampa : Possono usare i sedili “faccia a faccia” solo i familiari e i passeggeri devono dichiarare l’assenza di sintomi con… - PietroMorelli6 : RT @Tg1Raiofficial: Si registrano oltre 700 focolai di contagio in quasi tutte le Regioni italiane. E fa discutere la decisione di eliminar… - Keynesblog : RT @v2Dark: Non bastano Trenitalia e Italo che pur di vendere biglietti eliminano il distanziamento sociale anteponendo il loro profitto al… -

[Rassegna Stampa] Secondo le disposizioni contenute nel Dpcm dello scorso 14 luglio, che resterà in vigore fino all’8 agosto, da ieri in Italia i treni ad alta velocità di Italo e Trenitalia hanno rip ...Vacanze al tempo del covid. Qual è il mezzo di trasporto più sicuro? Uno studio condotto dagli scienziati dell'Università di Southampton ha esaminato le possibilità di contrarre il covid-19 in una car ...