Diabete: telemedicina abbatte le liste di attesa (Di sabato 1 agosto 2020) Diabete, la telemedicina può garantire più accesso e meno liste di attesa. Al via un progetto specifico di Roche Diabetes Care Da anni i sistemi sanitari europei hanno l’obiettivo socio-sanitario-assistenziale di offrire al paziente, in particolare cronico, servizi e cure mediche più capillari per un miglior controllo del suo stato di salute, presa in carico… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale

santini_el : RT @SanofiIT: Non accedere da subito alle cure migliori permette al diabete di progredire: è la cosiddetta inerzia terapeutica. Servono una… - SanofiIT : Non accedere da subito alle cure migliori permette al diabete di progredire: è la cosiddetta inerzia terapeutica. S… - val_nos : @FondMerloni @EnricoLetta Ancora con questa idiozia?? Il MES pandemico può SOLO essere usato per finanziare spese c… -

Ultime Notizie dalla rete : Diabete telemedicina Diabete: telemedicina abbatte le liste di attesa Corriere Nazionale Alpha Pharma di Bitonto (BA): sistema Iris Health Care, la telemedicina per i pazienti diabetici

e da una piattaforma di telemedicina Irishc. La piattaforma IT IRIS HEALTH CARE raccoglie, in modo semplice e trasparente per i pazienti, le glicemie e contribuisce automaticamente alla gestione del ...

Diabete, per la prevenzione e cura non basta il movimento ma un’attività strutturata

Prevenzione e cura del diabete sono possibili con un corretto stile di vita e un’alimentazione equilibrata ancora prima del ricorso ai farmaci. Ma non basta fare “movimento” o affrontare una semplice ...

e da una piattaforma di telemedicina Irishc. La piattaforma IT IRIS HEALTH CARE raccoglie, in modo semplice e trasparente per i pazienti, le glicemie e contribuisce automaticamente alla gestione del ...Prevenzione e cura del diabete sono possibili con un corretto stile di vita e un’alimentazione equilibrata ancora prima del ricorso ai farmaci. Ma non basta fare “movimento” o affrontare una semplice ...