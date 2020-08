Di Maio si sveglia: “C’è il rischio enorme di una nuova ondata di sbarchi”. E da giorni Lampedusa è al collasso (Di sabato 1 agosto 2020) "Dai dati che stiamo guardando c'è un rischio di una nuova ondata di sbarchi, un rischio enorme che dobbiamo affrontare col massimo della responsabilità e della concretezza": è l'allarme lanciato dal ministro degli Esteri, Luigi Di Maio, in un video postato sulla sua pagina Facebook dopo che da mesi sono ripresi gli sbarchi in Italia senza che governo e tanto meno l'Europa fa qualcosa di concreto. Basta ricordare gli arrivi di queste ultime settimane a Lampedusa oramai allo stremo."Sono inutili gli slogan o le urla, il nostro obiettivo è molto semplice - ha proseguito Di Maio- serve un piano concreto per affrontare un'ondata che l'Italia non ce la farà da sola, non potrà assolutamente mai ... Leggi su ilfogliettone

matteosalvinimi : Tunisia: sequestrano i nostri pescatori e ci riempiono di clandestini. Conte, Di Maio e Lamorgese, sveglia! - alex63roy : RT @tempoweb: 'Buongiorno ministro' Sul blocco navale @GiorgiaMeloni suona la sveglia a #DiMaio - paologog : @MediasetTgcom24 Ma perché quelli che sono arrivati in questi ultimi giorni erano turisti? Grande Di Maio, ogni tan… - Massimi47715989 : Dei bastardi e solo Di Maio poteva faccia fare assieme come ha fatto due giorni fa parlando insieme a un rappresent… - TerlizziGerardo : RT @tempoweb: 'Buongiorno ministro' Sul blocco navale @GiorgiaMeloni suona la sveglia a #DiMaio -

Ultime Notizie dalla rete : Maio sveglia Emergenza sbarchi, Giorgia Meloni suona la sveglia a Di Maio: da anni FdI propone il blocco navale Il Tempo Emergenza sbarchi, Giorgia Meloni suona la sveglia a Di Maio: da anni FdI propone il blocco navale

Il blocco navale per fermare gli sbarchi clandestini. Giorgia Meloni sui social deride Luigi Di Maio dopo le sue dichiarazioni sull’emergenza migranti. Il ministro degli Esteri oggi in un'intervista o ...

MotoGP | Non è ancora ora di pensione per il Dottore

[Rassegna stampa] – Il Dottore non ha più la stessa chirurgica precisione nelle diagnosi dei circuiti e non ha la brillantezza dei giorni migliori. Ma con l’esperienza e la tenacia Valentino Rossi è r ...

Il blocco navale per fermare gli sbarchi clandestini. Giorgia Meloni sui social deride Luigi Di Maio dopo le sue dichiarazioni sull’emergenza migranti. Il ministro degli Esteri oggi in un'intervista o ...[Rassegna stampa] – Il Dottore non ha più la stessa chirurgica precisione nelle diagnosi dei circuiti e non ha la brillantezza dei giorni migliori. Ma con l’esperienza e la tenacia Valentino Rossi è r ...