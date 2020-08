Deulofeu sogna il ritorno, il Milan ha altri piani: la priorità di Pioli (Di sabato 1 agosto 2020) Gerard Deulofeu vorrebbe fortemente tornare il Milan ma i rossoneri pare che abbiano in mente altri piani. A riportare la notizia è Tuttosport secondo cui il Diavolo ha sì preso in considerazione l'ipotesi di riacquistare lo spagnolo ma non esclude altre possibili soluzioni per rinforzarsi in attacco. L'esterno offensivo catalano, a seguito della recente retrocessione in Championship del suo Watford, ha manifestato al club rossonero la volontà di tornare dopo la sua precedente e positiva... Leggi su 90min

Milan, Deulofeu sogna il ritorno a Milano. Ma i rossoneri puntano Chiesa

Ovvero Federico Chiesa, profilo che - scrive Tuttosport - al Milan interessa decisamente di più in questo momento. Se Deulofeu, che si sta offrendo per un ritorno in rossonero, non scalda più di tanto ...

Per cominciare, un’altra freccia. Proprio come un anno fa. Tempi e obiettivi coincidono, e a Casa Milan ovviamente si spera in una corrispondenza anche in termini di risultati: l’estate scorsa il merc ...

