Del Ghingaro: "Covid, governare la riapertura delle scuole e il rientro dei lavoratori stranieri' (Di sabato 1 agosto 2020) La seduta odierna della conferenza dei sindaci aziendale, presieduta dal sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, che si è svolta nell'auditorium dell'ospedale della Versilia, ha affrontato le ... Leggi su lagazzettadelserchio

AgenziaASI : Viareggio : Italia in Comune sostiene candidatura di Giorgio Del Ghingaro - reteversilia : Italia in Comune sostiene la candidatura a sindaco di Giorgio Del Ghingaro - reteversilia : Parco, i Verdi con Del Ghingaro fanno chiarezza - reteversilia : Elezioni viareggine: anche il PSI con Giorgio Del Ghingaro - vocedelpatriota : Viareggio, Dondolini (FDI): in cinque anni solo promesse da parte dell’amministrazione Del Ghingaro -

Ultime Notizie dalla rete : Del Ghingaro Giovani per Viareggio getta la maschera: "Sostegno a Del Ghingaro" lagazzettadiviareggio.it Del Ghingaro: “Covid, governare la riapertura delle scuole e il rientro dei lavoratori stranieri"

La seduta odierna della conferenza dei sindaci aziendale, presieduta dal sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, che si è svolta nell’auditorium dell’ospedale della Versilia, ha affrontato le temat ...

"Voglio persone, non bollini di partito"

Il candidato sindaco Sandro Bonaceto ha presentato Viareggio Libera, il gruppo civico che raduna personaggi navigati della politica.

La seduta odierna della conferenza dei sindaci aziendale, presieduta dal sindaco di Viareggio Giorgio Del Ghingaro, che si è svolta nell’auditorium dell’ospedale della Versilia, ha affrontato le temat ...Il candidato sindaco Sandro Bonaceto ha presentato Viareggio Libera, il gruppo civico che raduna personaggi navigati della politica.