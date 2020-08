Decreto agosto, alta tensione su proroga Cig e blocco licenziamenti (Di sabato 1 agosto 2020) Il riferimento alla perdita del fatturato di almeno il 20% tra il primo semestre 2020 e 2019 come condizione per accedere senza oneri economici alla seconda tranche di 9 settimane di cassa integrazione Covid rischia di escludere settori in sofferenza Leggi su ilsole24ore

