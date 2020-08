Debutto sold out per “Spazi sonori”, live 2020 della Michielin (Di sabato 1 agosto 2020) "Spazi Sonori", il nuovo viaggio live di Francesca Michielin per l`estate 2020 prodotto da Vivo Concerti, ha debuttato il 31 luglio con un tutto esaurito al Parco Pavese di Nago-Torbole (TN), in una location immersa nella natura sulla costa settentrionale del lago di Garda.Un segnale forte, che la cantautrice e polistrumentista ha voluto dare ancora una volta a dimostrazione che la musica non si ferma. Il pubblico si è emozionato per oltre un`ora di show con arrangiamenti inediti creati appositamente da Francesca Michielin - che in questo progetto suona l`harmonium indiano, basso e pianoforte - attorno alle sonorità dei brani della scaletta, dalle canzoni più famose della sua carriera come "Nessun grado di separazione", "L`amore esiste", "Distratto" e "Vulcano" ai ... Leggi su ilfogliettone

