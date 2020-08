De Martino, Ventura e Rossella Brescia: il retroscena sul nuovo programma (Di sabato 1 agosto 2020) Il popolare dating show inglese Flirty Dancing approderà presto anche in Italia. Nato nel Regno Unito, il format è sbarcato anche negli Stati Uniti, dove però non ha avuto molto successo. In Italia i diritti sul format sono stati acquistati dal gruppo Ballandi (che tra l’altro produce anche il celebre talent show targato Rai 1 … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

niccolo_fabbri : RT @cheTVfa: Il nuovo dating show acquistato da #Ballandi è ancora in cerca di una collocazione. Questa sarà determinante per il capitolo c… - marcoluci1 : RT @cheTVfa: Il nuovo dating show acquistato da #Ballandi è ancora in cerca di una collocazione. Questa sarà determinante per il capitolo c… - marcoluci1 : RT @cheTVfa: #FlirtyDancing, ecco i tre possibili conduttori: #StefanoDeMartino, #SimonaVentura e #RossellaBrescia (Anteprima cheTVfa) http… - Cosmicpolitan_ : RT @cheTVfa: #FlirtyDancing, ecco i tre possibili conduttori: #StefanoDeMartino, #SimonaVentura e #RossellaBrescia (Anteprima cheTVfa) http… - machefredfa2 : RT @cheTVfa: #FlirtyDancing, ecco i tre possibili conduttori: #StefanoDeMartino, #SimonaVentura e #RossellaBrescia (Anteprima cheTVfa) http… -

Ultime Notizie dalla rete : Martino Ventura De Martino, Ventura e Rossella Brescia: il retroscena sul nuovo programma Gossip e Tv De Martino, Ventura e Rossella Brescia: il retroscena sul nuovo programma

Il popolare dating show inglese Flirty Dancing approderà presto anche in Italia. Nato nel Regno Unito, il format è sbarcato anche negli Stati Uniti, dove però non ha avuto molto successo. In Italia i ...

Spezia Popolare pronto per l’avventura

La società iscritta al campionato di Seconda categoria ha già sistemato la rosa in vista della preparazione. Tanti arrivi di qualità.

Il popolare dating show inglese Flirty Dancing approderà presto anche in Italia. Nato nel Regno Unito, il format è sbarcato anche negli Stati Uniti, dove però non ha avuto molto successo. In Italia i ...La società iscritta al campionato di Seconda categoria ha già sistemato la rosa in vista della preparazione. Tanti arrivi di qualità.