"De Luca come Hitler": le frasi choc della coordinatrice di Caldoro Presidente Vincenzo De Luca come Adolf Hitler. L'incredibile dichiarazione è di Nicoletta Pomposo, coordinatrice della lista "Caldoro Presidente" in provincia di Caserta. La Pomposo ha affidato a Facebook le sue affermazioni, che non mancheranno di suscitare polemiche. "De Luca come Hitler", scrive la Pomposo, "….violenta psicologicamente i campani e le loro tasche… multe di 1000 euro per chi non indossa la mascherina entrando negli esercizi pubblici Mostrare la carta d'identità per chi vuole entrare nei ristoranti… Ma il centro sinistra in particolare il Pd", rincara la dose la Pomposo, "come ...

matteosalvinimi : Invece di ridere dei morti, l’indegno De Luca si occupi della salute dei campani. - repubblica : De Luca: 'Obbligo di mostrare la carta d'identità al ristorante' - HuffPostItalia : Clienti danno nomi falsi, 6 camerieri positivi nel ristorante. De Luca: 'Stupidità assoluta' - diego300181 : @Luca_Fantuzzi Sembra comunque che collegialmente decideranno per de secretare il tutto. Rimane da capire se lo far… - RobertoDegrass1 : RT @Acidelius: De Luca la deve piantare. Si legga il codice penale prima di fare il dittatorello da strapazzo. #Patetico -

