De Laurentiis sul canale della Lega: 'Nel mondo 144 milioni di tifosi delle prime cinque squadre di serie A' (Di sabato 1 agosto 2020) In un'intervista che è possibile leggere in versione integrale sulla Gazzetta dello Sport oggi in edicola, De Laurentiis è tornato sull'idea di creare un canale ad hoc per la Lega di serie A. Il patron azzurro ha parlato anche dell'acquisto di Osimhen e del futuro di ... Leggi su 100x100napoli

claudioruss : De Laurentiis a Sky: “#Milik sul mercato da sempre. Gli chiedo di rinnovare, mi guarda e non risponde. Allora devi… - DiMarzio : #Napoli parla #DeLaurentiis: '#Osimhen operazione importante, da oltre 100 mln. #Milik è sul mercato' - MarekNapoli : RT @100x100Napoli: #DeLaurentiis parla di #Osimhen e del canale della #Lega - 100x100Napoli : #DeLaurentiis parla di #Osimhen e del canale della #Lega - MarcoDiMaro : Dalle parole di De Laurentiis mi sembra di capire che c'è qualche problema sul rinnovo di Gattuso. Ma siamo sicuri… -