D’Aversa: «Tornano Cornelius e Inglese. Lecce? Non sarà una partita semplice» (Di sabato 1 agosto 2020) Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato al sito ufficiale del club gialloblù presentando la sfida al Lecce Roberto D’Aversa, tecnico del Parma, ha parlato al sito ufficiale del club gialloblù presentando la sfida al Lecce. Queste le parole del tecnico. Vigilia di Lecce-Parma, ultima gara di campionato. Come sta la squadra, come arriva a questo impegno? «A parte Grassi, Brugman, Kucka e Karamoh, il resto sono tutti convocati. Rientrano Cornelius e Inglese, la squadra sta abbastanza bene ed è pronta a questa trasferta». Quella di domani di tutto il programma dell’ultima giornata di campionato è una delle sfide più calde, con il Lecce che si gioca la salvezza e il Parma che ha la grande voglia di chiudere in bellezza ... Leggi su calcionews24

ParmaLiveTweet : #BresciaParma i convocati di mister D'Aversa. Tornano Adorante, Gagliolo e Kucka! -

Ultime Notizie dalla rete : D’Aversa Tornano Maddaloni, il prof. Antonio Pagliaro, lo storico del “Giordano Bruno” va in pensione: Auguri l'eco di caserta