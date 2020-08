Darfo Boario, coppia di fidanzati ubriachi al volonte: patente ritirata ad entrambi (Di sabato 1 agosto 2020) Darfo Boario Terme, Brescia,, 1 agosto 2020 - Viaggiavano su due auto diverse ed entrambi si erano messi alla guida ubriachi. Una coppia di fidanzati è stata fermata a Darfo Boario Terme dalla Polizia ... Leggi su ilgiorno

Ubriachi, guidavano a zig zag: via la patente a due fidanzati

Darfo Boario Terme (Brescia), 1 agosto 2020 - Viaggiavano su due auto diverse ed entrambi si erano messi alla guida ubriachi. Una coppia di fidanzati è stata fermata a Darfo Boario Terme dalla Polizia ...Viaggiavano su due auto diverse ed entrambi si erano messi alla guida ubriachi. Una coppia di fidanzati è stata fermata a Marone dalla Polizia stradale di Darfo Boario Terme. «Procedevano con andament ...