Dalla promessa di Marchionne alla delusione del rinnovo, Vettel a cuore aperto: “mi aspettavo qualcosa di diverso” (Di sabato 1 agosto 2020) Il momento è complicato, i risultati non arrivano e tra qualche mese il rapporto si chiuderà, ma Sebastian Vettel non se la sente di mollare tutto in anticipo senza lottare. Il Mondiale è lungo, la strada da percorrere è ancora molta, per questo motivo l’unico obiettivo è dare tutto se stesso, per lasciare il team di Maranello a testa alta dopo sei anni. Charles Coates/Getty ImagesIl tedesco ha parlato di questo periodo in rosso ai microfoni di Repubblica, tornando sulla notizia comunicatagli da Binotto sul mancato rinnovo: “non sono ferito Dalla decisione della Ferrari, credo che sia importante guardare avanti e penso che come professionista io abbia accettato la scelta. Sono semplicemente rimasto sorpreso perché mi aspettavo ... Leggi su sportfair

Feodorpuposki : Il richiamo delle #sirene attende chi non resiste al canto ammaliante e rinnega giudizio, compagni, tradisce la spo… - govi47 : @matteorenzi Caro Renzi, lei doveva mantenere la promessa : ritirarsi dalla politica! Sarebbe stato un mondo miglio… - una_Promessa : RT @_mirianaa__: il fatto che harry poteva scegliere di passare le vacanze su uno yatch o cose del genere, ma ha scelto di passarlo in un p… - Klo99217206 : RT @aboubakar_soum: Le politiche migratorie, ideologicamente razzializzanti, sono disumane perché tra i molti obbrobri consentono di separa… - pirolipaolo : @ilgiornale Se mi capita sottomano, gli faccio uscire la merd* dalla bocca. E una promessa. -

Ultime Notizie dalla rete : Dalla promessa Hong Kong, rinviate di un anno le elezioni. La promessa di Joshua Wong: "La nostra resistenza continua" la Repubblica "Rimpatri più veloci" promette Di Maio. Lamorgese assicura: controlli sanitari su chi arriva

Il tema dei migranti al centro del confronto politico, dopo l'accordo nella maggioranza per modificare i decreti sicurezza di Salvini. Il ministro Di Maio minaccia di sospendere l'erogazione dei fondi ...

Manila Nazzaro riceve una lettera dal tentatore Alessandro

Sono passati appena due giorni dalla fine di Temptation Island, dove abbiamo scoperto come si è concluso il percorso delle sei coppie partecipanti. Manila Nazzaro e il suo compagno Lorenzo Amoruso, la ...

Il tema dei migranti al centro del confronto politico, dopo l'accordo nella maggioranza per modificare i decreti sicurezza di Salvini. Il ministro Di Maio minaccia di sospendere l'erogazione dei fondi ...Sono passati appena due giorni dalla fine di Temptation Island, dove abbiamo scoperto come si è concluso il percorso delle sei coppie partecipanti. Manila Nazzaro e il suo compagno Lorenzo Amoruso, la ...