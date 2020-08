Da CR7 a Pirlo: un Sarri da perdere il sonno (Di sabato 1 agosto 2020) Stasera il tecnico vuol far riposare Ronaldo: ma decide lui. Agnelli celebra il ritorno del Maestro: "In futuro? Magari la prima squadra". Leggi su quotidiano

di Gianmarco Marchini Un anno fa, alla presentazione del buon Fabio Pecchia come tecnico della Juventus Under 23 fu riservato un post d’ordinanza su Twitter: due foto, un ’in bocca al lupo’ e torniamo ...Su tuttosport: “Pirlo studia da Sarri“. Agnelli progetta un futuro in prima squadra per il nuovo tecnico della Juve Under 23: “In Europa abbiamo esempi di grandissimi che hanno seguito questo percorso ...