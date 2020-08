Crotone, Vrenna: "Promozione? Per noi è stata una salvezza!" (Di sabato 1 agosto 2020) Crotone - " La Promozione la avevamo già programmata l'anno scorso con tanti sacrifici economici, ma qualcosa è andato storto. Quest'anno abbiamo continuato sulla stessa linea, in stile 'o la va, o la ... Leggi su corrieredellosport

