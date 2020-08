Crisanti: 'Basta con questa narrativa del virus portato dai migranti, non è vero' (Di sabato 1 agosto 2020) Ci sono stati più di 380 casi in un giorno, una soglia che ha fatto preoccupare anche il Comitato Tecnico Scientifico: il rilassamento è ormai dilagante, le mascherine un optional, il distanziamento ... Leggi su globalist

Ci sono stati più di 380 casi in un giorno, una soglia che ha fatto preoccupare anche il Comitato Tecnico Scientifico: il rilassamento è ormai dilagante, le mascherine un optional, il distanziamento s ...

Crisanti: “Basta col falso mito dei migranti che portano il coronavirus”

L’epidemiologo Andrea Crisanti torna a parlare della situazione coornavirus in Italia, avvertendo del pericolo coronavirus ancora presente in Italia. Il calo nella vendita delle mascherine preoccupa l ...

