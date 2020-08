Crew Dragon SpaceX, il ritorno degli astronauti americani con lo splash down dopo 45 anni Diretta dalle 23.15 (Di sabato 1 agosto 2020) 45 years ago today: Apollo-Soyuz Test Project splashdown, the last Apollo flight. August 2, 2020: Crew Dragon Endeavour splashdown, the first Crewed water landing in 45 years. History in the making. ... Leggi su ilmessaggero

Il ritorno dello splash down grazie a Crew Dragon di SpaceX di Elon Musk: tra poche ore riecco l'evento indimenticabile per chi ha almeno 50 anni e ha in testa e nel cuore le emozioni degli ammaraggi ...

Poi la terrificante caduta guidata verso l'oceano Atlantico che terminerà alle 20.42 di domenica 2 agosto con il tuffo della navicella Crew Dragon appesa a quattro maestosi paracaduti. Non accadeva da ...

