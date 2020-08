Crema, donna si dà fuoco e muore. Un soccorritore: “Ho cercato di aiutare, ma altre 20 persone filmavano coi telefonini” (Di sabato 1 agosto 2020) Poco prima delle 13, in un campo vicino a un ristorante di Crema, una donna si è cosparsa di liquido incendiario e si è data fuoco. Fiamme alte, impossibili da non notare. Un passante ha fermato la sua auto e ha cercato di evitare il peggio, utilizzando un asciugamano. Solo dopo alcuni minuti è stato raggiunto da una seconda persona con un estintore, ma né questo né i soccorsi arrivati in seguito hanno potuto salvare la vittima. L’uomo ha spiegato che i ”curiosi” si sono avvicinati alla scena “solo alla fine, quando ormai avevo spento tutto”. Il racconto del primo soccorritore sui social network, però, ha fornito anche altri dettagli, che sono stati evidenziati anche dalla sindaca della cittadina lombarda Stefania Bonaldi: secondo ... Leggi su ilfattoquotidiano

