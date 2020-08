Covidiots: i negazionisti del Coronavirus sfilano a Berlino (Di sabato 1 agosto 2020) 15mila negazionisti della pandemia di Coronavirus hanno sfilato per le vie di Berlino mentre in Germania si arrivano a contare 1000 contagi al giorno. L’Associated Press scrive che i manifestanti hanno annunciato “la fine della pandemia” e sono scesi in piazza senza mascherine e senza rispettare le distanze di sicurezza marciando per le vie del centro fino alla Porta di Brandeburgo. Tra loro molti no-vax, alcuni rappresentanti dell’estrema destra e cantavano “siamo la seconda ondata” o “resistenza”. Berlín. ALEMANIA. HOY pic.twitter.com/rhdRjrrUmh — ¿roja o azul? Tú eliges (@NosMienten ) August 1, 2020 Gli agenti hanno ripetutamente invitato i manifestanti a rispettare i gesti della barriera, ma non sono stati ascoltati. La polizia ha annunciato su Twitter di ... Leggi su nextquotidiano

EugenioCardi : RT @neXtquotidiano: Covidiots: i negazionisti del Coronavirus sfilano a #Berlino - M5S_No_Grazie : RT @neXtquotidiano: Covidiots: i negazionisti del Coronavirus sfilano a #Berlino - clikservernet : Covidiots: i negazionisti del Coronavirus sfilano a Berlino - Noovyis : (Covidiots: i negazionisti del Coronavirus sfilano a Berlino) Playhitmusic - - talentosprecato : RT @neXtquotidiano: Covidiots: i negazionisti del Coronavirus sfilano a #Berlino -

Ultime Notizie dalla rete : Covidiots negazionisti Covidiots: i negazionisti del Coronavirus sfilano a Berlino next Covidiots: i negazionisti del Coronavirus sfilano a Berlino

Gli agenti hanno ripetutamente invitato i manifestanti a rispettare i gesti della barriera, ma non sono stati ascoltati. La polizia ha annunciato su Twitter di aver “presentato un reclamo” contro l’or ...

Coronavirus, 15mila negazionisti in corteo contro le misure anti-Covid

Tra i manifestanti anche no-vax ed estremisti di destra. Hanno marciato senza mascherine e senza distanziamento fino alla Porta di Brandeburgo all'insegna della «Giornata della libertà» ...

Gli agenti hanno ripetutamente invitato i manifestanti a rispettare i gesti della barriera, ma non sono stati ascoltati. La polizia ha annunciato su Twitter di aver “presentato un reclamo” contro l’or ...Tra i manifestanti anche no-vax ed estremisti di destra. Hanno marciato senza mascherine e senza distanziamento fino alla Porta di Brandeburgo all'insegna della «Giornata della libertà» ...