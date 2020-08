Covid, vietate le processioni cristiane ma permesse le preghiere islamiche: la denuncia di FdI (Di sabato 1 agosto 2020) processioni no, preghiera islamica sì. Le questioni di Covid valgono a metà, gli assembramenti sarebbero letali per le consuete ritualità cristiane, per i raduni islamici no. Accade a Torino e in altre città, tra cui Grosseto. In questo periodo abbondano le feste in onore dei Santi patroni. Ma anche questo rituale sta saltando. A Grosseto cari amici ci dicono in preda allo sconcerto che la processione di San Lorenzo, il 9 agosto è stata annullata . E’ avvilente che le restrizioni colpiscano come una mannaia le abitudini spirituali di tanti italiani, di tante comunità. Prevenire assembramenti in chiave anti-Covid: la motivazione ufficiale cozza però con il trattamento diverso riservato alle cerimonie ... Leggi su secoloditalia

