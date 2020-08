Covid, nuovo elogio del New York Times per l’Italia: “Da paria a modello per Usa ed Europa” (Di sabato 1 agosto 2020) Quando il Coronavirus ha colpito il nostro Paese, agli occhi del mondo l’Italia è divenuta “l’epicentro dell’incubo”, un luogo da evitare a tutti i costi e il simbolo di un contagio incontrollato. “Guarda cosa sta succedendo con l’Italia”, diceva il presidente Trump ai giornalisti il ​​17 marzo scorso. “Non vorremmo essere in una posizione del genere”. Ma le cose sono cambiate nel corso dei mesi e l’approccio adottato nell’affrontare l’emergenza è divenuto addirittura un modello da elogiare. A ricordarlo è il New York Times, prestigioso quotidiano statunitense, che torna a parlare dell’Italia. La buona gestione dell’emergenza Coronavirus ha portato l’Italia dall’essere un ... Leggi su tpi

