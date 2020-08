Covid al campo estivo: positivo bimbo di 5 anni nel nolano (Di sabato 1 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNola (Na) – Ha solo 5 anni l’ultimo caso di coronavirus registrato nel nolano. È un bambino residente a Nola che al momento è già in isolamento domiciliare assieme alla sua famiglia. Il piccolo è stato probabilmente contagiato a Cimitile, nel campo estivo in cui si recava anche la bimba imparentata al primo caso di Covid dell’area nolana che è stata a sua volta contagiata. Si contano 14 casi di positivi nella zona collegati al primo. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

In realtà questi 11 contagiati (al momento), appartengono a due micro-focolai presenti a Cerignola, costituiti da sette e quattro persone. Tutti gli undici contagiati appartengono ai rispettivi nuclei ...

San Rocco “virologo di Dio”: il medico che sconfisse la peste. Le sue qualità taumaturgiche tornate di moda durante l’epidemia hanno protetto la Basilicata? Fosse il Cielo una struttura ospedaliera, s ...

