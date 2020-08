Covid-19, 10 nuovi contagi in Campania: i dati del bollettino (Di sabato 1 agosto 2020) contagi Covid a Pisciotta, controlli sui bambini: il sindaco scrive ai cittadini 1 August 2020 Screening di massa, esulta il sindaco: 'Pollica è Covid free' 1 August 2020 Dieci nuovi contagi, fino ... Leggi su salernotoday

rtl1025 : ?? Continua la risalita dei contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumenta… - Adnkronos : #Covid, #Oms: 'Ieri quasi 300.000 nuovi casi nel mondo, è record' - Fontana3Lorenzo : È paradossale che il governo proroghi lo stato di emergenza e imponga restrizioni ai cittadini per il contenimento… - GeoDrewMi : RT @SHohenzollern: Situazione Covid-19 in Europa con l’incidenza dei nuovi casi negli ultimi 14 giorni per regione. Dati @ECDC_EU https://t… - CoronavirusH24 : #COVID19italia #coronavirusitalia #coronavirus CoronaVirus h24 (COVID-19): 'Metodo Bayesiano su nuovi casi/giorno… -