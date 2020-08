Corte Suprema Usa: costruzione muro con Messico può continuare (Di sabato 1 agosto 2020) Una Corte Suprema divisa ha dato il via libera al proseguimento della costruzione di una parte del muro voluto dall'amministrazione Trump al confine con il Messico. Mentre si preparano i ricorsi legali, la sentenza, scrive la CNN, rappresenta una vittoria per Trump, che ha fatto del muro anti migranti "una pietra angolare della propria presidenza", ed è invece una sconfitta per i gruppi ambientalisti e di difesa dei diritti civili. Quattro giudici supremi, Stephen Breyer, Ruth Bader Ginsburg, Elena Kagan e Sonia Sotomayor si sono opposti alla decisione e, hanno sottolineato per bocca di Breyer, mentre si deciderà nel merito la porzione di muro sarà ormai completata.Al centro della disputa legale, la decisione di Trump di spostare sulla ... Leggi su ilfogliettone

Caracas, 01 ago 09:44 - (Agenzia Nova) - Il Tribunale supremo del Venezuela ha approvato la richiesta di estradizione di Rafael Dario Ramirez Carreno, ex presidente della compagnia petrolifera naziona ...

Cassazione conferma: l'ex hotel Lanterna è proprietà dello Stato

SAINT-PIERRE. L'ex Hotel Lanterna di Saint-Pierre è dello Stato: lo ha stabiilto la Corte di Cassazione respingendo il ricorso della Regione autonoma Valle d'Aosta che reclamava la proprietà del compl ...

