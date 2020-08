CorSport: Osimhen prenderà casa a Posillipo (Di sabato 1 agosto 2020) Da ieri Victor Osimhen è ufficialmente un calciatore del Napoli. L’estenuante trattativa tra il club di De Laurentiis e il Lille si è finalmente conclusa con il tweet ufficiale del presidente, i saluti del Lille, i ringraziamenti di Osimhen e le sue prime parole in azzurro. Il Corriere dello Sport scrive che l’attaccante nigeriano adesso si concederà una breve vacanza alle Baleari e che poi tornerà a Napoli. Dovrà scegliere la sua nuova casa e già ha deciso dove prendere dimora: a Posillipo. “La città che riabbraccerà tra qualche giorno, per scegliere una casa a Posillipo, dopo un pizzico di vacanza alle Baleari”. L'articolo CorSport: Osimhen prenderà ... Leggi su ilnapolista

CorSport : #DeLaurentiis: “#Osimhen avrà la 9. #Koulibaly? Basta che mi chiama” ?? - napolista : CorSport: Osimhen prenderà casa a Posillipo L’attaccante nigeriano è ufficialmente un calciatore del Napoli da ieri… - lsantangelo70 : De Laurentiis al CorSport: 'Osimhen grande intuizione di Giuntoli, ma abbiamo vissuto giorni d'inferno: ho trattato… - news24_napoli : De Laurentiis al CorSport: "Osimhen grande intuizione di Giuntoli… - CorSport : #DeLaurentiis: “#Osimhen avrà la 9. #Koulibaly? Basta che mi chiama” ?? -

Ultime Notizie dalla rete : CorSport Osimhen

Su Corsport: “Voglio la Champions”, Agnelli avvisa Sarri e lancia Pirlo. Supermhen“.Al Lilla 80 milioni è un colpo record. E’ il giocatore più pagato di sempre del club azzurro. Stipendio a salire da ...Su Corsport: “Sarri trema”. Se non batte il Lione rischia la panchina. Lo scudetto zoppo ed il rilancio in Champions. Serie A. Al via il 19 Settembre. Dal Pino: basta stadi deserti. Ecco Dybala, nuova ...