Coronavirus: Zingaretti, 'scellerati tolgono mascherina per pubblicità' (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - "Il tema oggi è non far rialzare la curva. E quindi continuare a dire a tutti, contro gli scellerati che per farsi pubblicità si tolgono la mascherina, che ci sono tre cose semplici che bisogna fare: mascherina, distanza di sicurezza e igiene delle mani". Lo dice il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, in un'intervista a Fanpage. Leggi su iltempo

