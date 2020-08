Coronavirus, Walter Ricciardi: “Siamo ancora in pandemia, la politica ignori i negazionisti” (Di sabato 1 agosto 2020) “Siamo ancora nella pandemia. Si parla di fase 2, di post Covid, ma in realtà siamo fermi alla 1. Qualcuno non ha capito che abbiamo ottenuto l’appiattimento della curva ma non l’abbiamo ad azzerata. Se allentiamo la guardia, appunto smettendo di usare la mascherina quando serve, rischiamo di tornare indietro”. A lanciare l’allarme è Walter Ricciardi, consulente del ministro Speranza per l’emergenza Covid in un’intervista a ‘Repubblica’. L’esperto mette in guardia anche dal pericolo dei negazionisti. “Danneggiano solo quando la politica li prende in considerazione. Se li ignora non ci sono problemi, se fa come Bolsonaro o Trump si osservano subito le conseguenze negative. Decidere credendo che il virus non ... Leggi su meteoweb.eu

Sarà un Primo agosto diverso dal solito a causa del coronavirus, ma non mancheranno le tradizionali allocuzioni da parte dei consiglieri federali. Ignazio Cassis ha tenuto già ieri pomeriggio un disco ...

Coronavirus. Fine del distanziamento sui treni Av. E in Lombardia sui mezzi pubblici

Fine del distanziamento sui treni. Da ieri sulle lunghe percorrenze non c’è più limitazione dei posti, si viaggia anche vicini, sebbene con la mascherina, cioè al cento per cento della capienza. Ma la ...

