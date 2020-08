Coronavirus, un altro bagnino positivo al virus: chiuso il Lido Azzurro (Di sabato 1 agosto 2020) Dopo il caso di ieri (leggi qui), un’altro bagnino di un altro stabilimento balneare è risultato positivo al Coronavirus. chiuso il Lido Azzurro La Asl di Latina ha disposto la chiusura temporanea dello stabilimento balneare per la positività al Covid di un bagnino. Si tratta del “Lido Azzurro” di Sabaudia. Sono in corso le operazioni … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

