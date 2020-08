Coronavirus, ultime notizie – Italia, più di 700 i ricoverati. Grecia, nuovo focolaio nel nord del Paese. Oms: «Rischio pandemia ancora molto elevato» (Di sabato 1 agosto 2020) Per saperne di più: Coronavirus (Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimentoCome difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Coronavirus, sei mesi di «stato di emergenza» per la pandemia in Italia e nel mondo – Le immaginiJohns Hopkins University (JHU) Mappa COVID-19 (1° agosto 2020) Secondo i dati pubblicati dalla Johns Hopkins University, nelle ultime 24 ore in tutto il mondo si è verificato un aumento record di contagi da Coronavirus. Gli Stati Uniti continuano a essere il Paese più colpito 4.562.171 di contagi e 153mila vittime. Segue il Brasile, Nazione più colpita dell’America Latina, che ha raggiunto ... Leggi su open.online

