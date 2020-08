Coronavirus, ultime notizie: in Italia 295 nuovi casi e 5 decessi (Di sabato 1 agosto 2020) Il numero di tamponi processati nelle ultime 24 ore è di 52.883 (per un totale di 6.873.496): in calo rispetto a ieri, quando erano stati 68.444 Leggi su ilsole24ore

fanpage : New York Times: “Italia è modello sulla gestione del covid, può dare lezioni al mondo” - fanpage : Una scena folle in tempi di #Covid_19 - RaiNews : Resta alta l'allerta coronavirus in Germania dove, nelle ultime 24 ore, sono stati registrati 955 nuovi contagi e l… - GranchiTatiana : RT @fanpage: 20 casi di Covid -19 in un solo giorno in una delle mete più gettonate dai vacanzieri italiani - EnricoFurlan3 : RT @PPicerni: Coronavirus nel mondo. L’Oms: “La pandemia durerà ancora a lungo” -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus ultime Coronavirus, ultime notizie in Italia e nel mondo. Ordinanza di Speranza: “No a treni pieni” Fanpage.it Montaione taglia tasse e imposte per 450mila euro

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Montaione, di venerdì sera, è stata approvata una manovra di bilancio che durante l’esposizione è stata definita dal Sindaco Paolo Pomponi, dal V ...

Coronavirus, in Australia nuovo lockdown nello stato di Victoria

Le autorità dello stato australiano di Victoria hanno dichiarato lo stato di disastro e imposte nuove misure di lockdown alla popolazione, per contenere la nuova ondata di contagi. I provvedimenti, ch ...

Nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Montaione, di venerdì sera, è stata approvata una manovra di bilancio che durante l’esposizione è stata definita dal Sindaco Paolo Pomponi, dal V ...Le autorità dello stato australiano di Victoria hanno dichiarato lo stato di disastro e imposte nuove misure di lockdown alla popolazione, per contenere la nuova ondata di contagi. I provvedimenti, ch ...