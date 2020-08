Coronavirus, ultime notizie dal mondo. Oms: picco di contagi, nuovo record giornaliero (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie dal mondo: tutte le news in tempo reale Coronavirus ultime notizie – Il Coronavirus ha colpito ad oggi oltre 17 milioni di persone nel mondo, provocando più di 674mila morti. Il maggior numero di contagi è stato registrato finora negli Stati Uniti e in Brasile. Qui le ultime notizie sul Covid-19 in Italia. Di seguito le ultime notizie dal mondo sul Coronavirus di oggi, sabato 1 agosto 2020, aggiornate in tempo reale. Ore 07.00 – Oms: picco di contagi, nuovo record giornaliero ... Leggi su tpi

SkyTG24 : Coronavirus Sicilia, 39 nuovi casi nelle ultime 24 ore: 28 sono migranti. DIRETTA - rtl1025 : ?? Continua la risalita dei contagi da #coronavirus in Italia. Nelle ultime 24 ore i casi di positività sono aumenta… - fanpage : L'elogio all'Italia per la gestione del #coronavirus - gieffeci71 : RT @51inif: Mattarella: libertà non è far ammalare altri Lombardia, rimane l’obbligo di mascherina ?? RETROMARCIA SU #abbracciauncinese ?… - 51inif : Mattarella: libertà non è far ammalare altri Lombardia, rimane l’obbligo di mascherina ?? RETROMARCIA SU… -