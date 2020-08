Coronavirus, tutti i dubbi sul vaccino russo in arrivo ad agosto (Di sabato 1 agosto 2020) La Russia spera di arrivare prima di tutti nella corsa al vaccino contro il Coronavirus. Il trattamento anti-Covid potrebbe essere disponibile già nelle prime settimane di agosto, ma ci sono ancora molte cose che non tornano e i pochi dati a disposizione della comunità scientifica lasciano non pochi dubbi sulla sua efficacia. Coronavirus, la Russia annuncia il rilascio del vaccino entro agosto Allo sviluppo del vaccino Covid-19 russo sta lavorando l’Istituto Gamaleya di Mosca, che pare puntare al rilascio dello stesso entro il 10 agosto. Se i tempi dovessero essere rispettati, dunque, si procederà con la somministrazione del vaccino a dottori, infermieri e ... Leggi su quifinanza

