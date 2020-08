Coronavirus, superati i 200.000 guariti in Italia: il contagio continua soprattutto in pianura Padana. I dati di oggi (Di sabato 1 agosto 2020) I dati sulla pandemia di Coronavirus forniti dalla civile: nelle ultime 24 ore in Italia ci sono stati 5 morti, 255 guariti e 295 nuovi casi su 52.883 tamponi. oggi è risultato positivo lo 0,55% dei test processati. Le Regioni con il più alto numero di unovi casi giornalieri sono sempre Emilia Romagna (56), Lombardia (55) e Veneto (46). Il bilancio aggiornato ad oggi in Italia è di: 247.537 casi totali 35.146 morti 200.229 guariti Il pazienti attualmente positivi al Covid-19 in Italia sono 12.457, così suddivisi: 705 (-11) ricoverati in ospedale (5,7%) 43 (+2) ricoverati in terapia intensiva (0,3%) 11.709 (+44) in isolamento domiciliare (94,0%) Ecco il grafico con l’andamento del dato dei ... Leggi su meteoweb.eu

fattoquotidiano : Coronavirus, altri 1.300 casi in Francia e 955 in Germania. In Usa superati i 4,5 milioni di contagi. Tokyo verso l… - sakura18d : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, altri 1.300 casi in Francia e 955 in Germania. In Usa superati i 4,5 milioni di contagi. Tokyo verso lo s… - sportli26181512 : Coronavirus in Italia: il bollettino, i dati e le news di oggi: Non rallenta l'emergenza negli Stati Uniti: nelle u… - valentinadigrav : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, altri 1.300 casi in Francia e 955 in Germania. In Usa superati i 4,5 milioni di contagi. Tokyo verso lo s… - max65bo : RT @JohnHard3: Coronavirus, altri 1.300 casi in Francia e 955 in Germania. In Usa superati i 4,5 milioni di contagi. Tokyo verso lo stato d… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus superati Coronavirus, superati i 4,5 milioni di contagi negli Usa. Tokyo verso lo stato di emergenza Il Fatto Quotidiano Coronavirus: Francia, ormai asintomatici sono più della metà

(ANSA) - PARIGI, 01 AGO - Diventa stabile in Francia la presenza di casi asintomatici di Covid 19 che da settimane sono maggioranza rispetto ai casi con sintomi. Una tendenza che rende ancora più ardu ...

Covid. Il bollettino. Calabria, altri tre migranti trovati positivi nel crotonese

Con oggi si archivia anche luglio, quarto mese al tempo del Covid-19. 31 giorni di cui, purtroppo, non si può non evidenziare un “brusco” aumento dei casi di coronavirus nella nostra regione. Tra vene ...

(ANSA) - PARIGI, 01 AGO - Diventa stabile in Francia la presenza di casi asintomatici di Covid 19 che da settimane sono maggioranza rispetto ai casi con sintomi. Una tendenza che rende ancora più ardu ...Con oggi si archivia anche luglio, quarto mese al tempo del Covid-19. 31 giorni di cui, purtroppo, non si può non evidenziare un “brusco” aumento dei casi di coronavirus nella nostra regione. Tra vene ...