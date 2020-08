Coronavirus, Speranza blocca Trenitalia: ripristinato distanziamento (Di sabato 1 agosto 2020) ripristinato il distanziamento sui treni, il ministro Roberto Speranza blocca Trenitalia: valide norme di contenimento del Coronavirus. Per Trenitalia è durata poco “l’illusione” di poter ripristinare la totale capienza del 100% sui treni a lunga percorrenza, in particolare le Frecce. Il ministro Roberto Speranza, infatti, ha firmato l’ordinanza sull’obbligo di mantenere il distanziamento. Leggi anche … Leggi su viagginews

Agenzia_Ansa : #coronavirus Il #Cts esprime preoccupazione per il trend ascendente della #curva. 'Serve massima attenzione, manten… - fanpage : Coronavirus, nuova ordinanza del ministro Speranza: “Distanziamento sui treni resta” - rtl1025 : ?? #Coronavirus, #Speranza: 'Sui #treni restino in vigore le regole di sicurezza applicate finora. Ho firmato una nu… - blogsicilia : 'No a togliere le misure sui treni', l'ordinanza del ministro Speranza - - g_brunella : Covid, torna il distanziamento sui treni: l'annuncio di Speranza -