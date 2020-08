Coronavirus. Sabato 1 agosto: sono 18 i nuovi casi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di sabato 1 agosto 2020) Roma – “Oggi registriamo 18 casi e zero decessi. Di questi 3 sono casi di importazione: due casi del Bangladesh e uno da India. Due i casi nelle ultime 24h individuati in fase di pre-ospedalizzazione. Ad oggi i casi di importazione nel Lazio provengono da ben 33 diversi Paesi.” “E’ attivo il drive-in del Forlanini per i rientri dalla Romania con qualsiasi mezzo, mentre proseguono le operazioni per gli arrivi al Terminal bus di Tiburtina. I trasferimenti dei migranti dalla Sicilia sono saliti a 388. Il sistema di accoglienza e controllo va ripensato per il Covid. Non può essere lo stesso di prima.” “Nella Asl Roma 1 un caso nelle ultime 24h e si tratta i una donna con link familiare ad un caso già ... Leggi su romadailynews

