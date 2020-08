Coronavirus, Russia: “Le vaccinazioni inizieranno a Ottobre” (Di sabato 1 agosto 2020) La vaccinazione di massa contro il Coronavirus in Russia è prevista per ottobre. Lo ha annunciato il ministro della Salute russo Mikhail Murashko, scrive Sputnik. “Abbiamo pianificato questa (vaccinazione) già ampia e poi dovremo gradualmente avviare un nuovo sistema di assistenza” con il vaccino al personale medico e agli insegnanti come fascia prioritaria. Contemporaneamente continueranno gli studi sui pazienti vaccinati.L'articolo Coronavirus, Russia: “Le vaccinazioni inizieranno a Ottobre” Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

transnazionale : Coronavirus: Russia, 5.482 casi e 161 morti in 24 ore #spaziotransnazionale informa - kolbe_Marie_jp2 : La Russia ha sequestrato persone con il nuovo coronavirus in Siberia, ma si è verificato un focolaio. Diffuso dai s… - RadioItaliaIRIB : Coronavirus, Russia: altri 5.482 casi e 161 morti in 24 ore - RadioItaliaIRIB : Coronavirus, Russia: altri 5.482 casi e 161 morti in 24 ore - generacomplotti : #fakeNews Ajeje Brazorf ha fatto un video che dimostra che il #COVID19 non fa parte di una strategia della NATO per… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Russia Coronavirus: Russia, 5.482 casi e 161 morti in 24 ore ANSA Nuova Europa Coronavirus, Russia: altri 5.462 casi e 95 morti in 24 ore

Roma, 1 ago. (askanews) - La Russia ha registrato altri 5.462 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 845.443 contagi nel Paese. Nello stesso lasso di tempo sono stati registrati anc ...

Fabbriche in ferie, ma preoccupa il dopo

Covid, lockdown e relativa cassa integrazione, non hanno cambiato le abitudini. Seppur alle prese con problemi vecchi nuovi, ritardi nei pagamenti e ansie scrutando il futuro, ad agosto l’industria an ...

Roma, 1 ago. (askanews) - La Russia ha registrato altri 5.462 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore, per un totale di 845.443 contagi nel Paese. Nello stesso lasso di tempo sono stati registrati anc ...Covid, lockdown e relativa cassa integrazione, non hanno cambiato le abitudini. Seppur alle prese con problemi vecchi nuovi, ritardi nei pagamenti e ansie scrutando il futuro, ad agosto l’industria an ...