Coronavirus: Romeo, 'Zingaretti organizzava aperativi, spieghi buco su mascherine' (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago. (Adnkronos) - “È impressionante leggere sui giornali delle paternali da parte di chi, in piena emergenza Covid, organizzava pericolosi aperitivi sui Navigli per lanciare hashtag anti-panico. Il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, si occupi di fare chiarezza sulla vicenda di cui si sente sempre meno parlare: nella Regione da lui governata c'è un buco da milioni di euro per delle mascherine destinate alla gestione dell'emergenza che si sono volatilizzate nel nulla. I cittadini meriterebbero spiegazioni”. Lo afferma Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato. Leggi su iltempo

