Coronavirus | Ricciardi si appella alla politica: “Le fake news hanno causato migliaia di morti” (Di sabato 1 agosto 2020) Sul tema del Coronavirus si è espresso anche Walter Ricciardi, ex presidente dell’ISS, che mette in guardia nei confronti dei ‘negazionisti’ e delle fake news. In molti si stanno chiedendo negli ultimi giorni se l’emergenza per il Coronavirus è ancora da considerare tale o se il virus abbia perso d’intensità. Questa domanda ha catturato l’attenzione … L'articolo Coronavirus Ricciardi si appella alla politica: “Le fake news hanno causato migliaia di morti” è apparso prima sul sito Viagginews.com Leggi su viagginews

fanpage : Ricciardi: “La politica ignori i negazionisti, siamo ancora nella pandemia” - Open_gol : «Talvolta l'opinione pubblica prende in considerazioni voci isolate come se fossero verità rivelate e non punti di… - Alessan23932244 : RT @MoriMrc: Coronavirus, Ricciardi: 'La politica ignori negazionisti o l'emergenza tornerà'. La politica ignori Ricciardi o non rimarranno… - greylion76 : RT @MoriMrc: Coronavirus, Ricciardi: 'La politica ignori negazionisti o l'emergenza tornerà'. La politica ignori Ricciardi o non rimarranno… - csgrndsmn : RT @MoriMrc: Coronavirus, Ricciardi: 'La politica ignori negazionisti o l'emergenza tornerà'. La politica ignori Ricciardi o non rimarranno… -