Coronavirus, Oms: "Pandemia durerà a lungo" (Di sabato 1 agosto 2020) Roma, 1 ago. (Adnkronos Salute) - "La Pandemia di Covid-19 durerà a lungo. Servono dunque sforzi a lungo termine e una riposta sostenuta a livello locale e globale" contro il virus. Lo ha sottolineato il Comitato di emergenza su Covid-19, convocato dal direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità Tedros Adhanom Ghebreyesus e che ha tenuto la sua quarta riunione ieri. Nella dichiarazione, rilasciata oggi, il Comitato ha espresso "apprezzamento per gli sforzi di risposta alla Pandemia dell'Oms e dei suoi partner", e ha messo in evidenza "la lunga durata prevista di questa Pandemia, rilevando l'importanza di una risposta sostenuta a livello di comunità nazionale, regionale e globale". "La Pandemia è una crisi sanitaria che si ... Leggi su liberoquotidiano

