Coronavirus, ok da Bruxelles a 6 miliardi di aiuti per le Pmi italiane. Vestager: «Far fronte alle carenze di liquidità» (Di sabato 1 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (1° agosto) Da Bruxelles arriva il via libera a tre schemi di aiuti di Stato predisposti dall’Italia, per un totale di 6 miliardi di euro. L’approvazione, avvenuta nell’ambito del quadro temporaneo degli aiuti di Stato, riguarda principalmente incentivi alla ricapitalizzazione per le Pmi che hanno subito i contraccolpi della pandemia di Coronavirus. «Con questi 6 miliardi di euro, l’Italia sosterrà ulteriormente le Pmi rafforzando la loro base di capitale, e facilitando l’accesso al finanziamento. Gli schemi puntano infatti a far fronte alle carenze di liquidità», ha detto Margrethe Vestager, vicepresidente ... Leggi su open.online

manapisca : Un'Area C per l'uso delle mascherine, speriamo che Sala non prenda esempio da Bruxelles. Coronavirus, Bruxelles e… - StefaniaFalone : Coronavirus, Bruxelles e la mappa “incubo” delle vie “con” o “senza” mascherina - mark_nm : RT @RadioSavana: In Belgio, durante la visita all'Hospital St Pierre (Bruxelles) del Primo Ministro Sophie Wilmes, medici, infermieri e tec… - veracruz777 : RT @Corriere: Bruxelles, la mappa “incubo” delle vie “con” o “senza” mascherina - Corriere : Bruxelles, la mappa “incubo” delle vie “con” o “senza” mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Bruxelles Coronavirus, Bruxelles e il reticolo di vie “con” o “senza” mascherina: impossibile muoversi senza la mappa Corriere della Sera Imprese: Commissione Ue approva regimi da 6 miliardi di euro a sostegno Pmi italiane

Bruxelles, 01 ago 09:43 - (Agenzia Nova) - La Commissione europea ha approvato tre regimi italiani, con un budget complessivo di 6 miliardi di euro, principalmente costituiti da incentivi alla ricapit ...

Sei miliardi di aiuti alle imprese, Bruxelles dà il via all’Italia

Bruxelles ha dato il via libera a tre schemi di aiuti di Stato dell'Italia, per un totale di 6 miliardi di euro. Si tratta principalmente di incentivi alla ricapitalizzazione per le Pmi colpite econom ...

Bruxelles, 01 ago 09:43 - (Agenzia Nova) - La Commissione europea ha approvato tre regimi italiani, con un budget complessivo di 6 miliardi di euro, principalmente costituiti da incentivi alla ricapit ...Bruxelles ha dato il via libera a tre schemi di aiuti di Stato dell'Italia, per un totale di 6 miliardi di euro. Si tratta principalmente di incentivi alla ricapitalizzazione per le Pmi colpite econom ...